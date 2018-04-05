«Югра» подала документы для участия в чемпионате ВХЛ

ТАСС , 5 апреля. Ханты-мансийская «Югра» предоставила Федерации хоккея России (ФХР) документы для участия в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Об этом сообщает пресс-служба ВХЛ.

"После проверки всех документов, а также инспектирования арены на предмет соответствия регламенту ВХЛ, будет принято решение о допуске клуба к участию в чемпионате", — говорится в сообщении пресс-службы.

В конце марта совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявил о том, что «Югра» и тольяттинская «Лада» не примут участия в чемпионате сезона-2018/19. Они заняли последние места в рейтинге, где учитываются спортивные и экономические показатели клубов: спортивные достижения, расходы на зарплаты игроков, рейтинг телетрансляций, государственное финансирование, заполняемость и вместимость арены, наличие задержек по зарплате.

"Югра" выступала в КХЛ с сезона-2010/11 и дважды выходила в плей-офф. В регулярном чемпионате нынешнего сезона команда заняла предпоследнее место в турнирной таблице Восточной конференции.