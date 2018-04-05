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«Торпедо» продлило контракты со Станиславом Галимовым и Данилом Веряевым
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«Торпедо» продлило контракты со Станиславом Галимовым и Данилом Веряевым 

Чемпионат.com 2 часа назад
Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракты со Станиславом Галимовым и Данилом Веряевым, информирует официальный сайт клуба. Соглашения рассчитаны на один год.
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