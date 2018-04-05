«Северсталь» продлила контракт с нападающим Щербиной

Контракт рассчитан на один год, сообщается на официальном сайте клуба из Череповца.

В прошедшем регулярном чемпионате КХЛ Щербина в 41 матче набрал шесть (4+2) очков при показателе полезности «-1».