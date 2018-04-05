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Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с вратарем Галимовым
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Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с вратарем Галимовым 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 5 апреля. Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» подписал новое соглашение с вратарем Станиславом Галимовым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новый контракт с 30-летним игроком рассчитан на один сезон. Также на один сезон продлено соглашение с нападающим Данилом Веряевым.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги голкипер провел за «Торпедо» 33 матча, в его активе семь игр «на ноль». В регулярном чемпионате его коэффициент надежности составил 2,13, процент отраженных бросков — 91,7. Веряев провел 37 матчей, в которых забросил одну шайбу и сделал одну результативную передачу.
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