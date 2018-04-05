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Васильев продлил контракт с «Северсталью»
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Васильев продлил контракт с «Северсталью» 

Советский спорт 1 час назад
Сообщается, что контракт с 23-летним хоккеистом продлен на два года. В прошлом сезоне он провел 43 матча за «Северсталь» и набрал 16 (7+9) очков.
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