Вологодская юношеская сборная по хоккею прошла в финал престижных Всероссийских соревнований

В финале Всероссийского чемпионата по хоккею «Золотая шайба», который проходит в подмосковном Дмитрове с 4 по 6 апреля, за звание лучших поборется юношеская команда из Вологды. Всего участниками престижных соревнований стали 64 сильнейшие юношеские команды со всей страны.

Борьба пройдет в 16 группах. Команда из Вологды, в которой играют ребята 2005-2006 годов рождения, выйдет на лед с соперниками ХК «Полет» (Рыбинск), ХК «Зауралье» (Курган) и ХК «Спартак» (Чебоксары). Матчи пройдут 4, 5 и 6 апреля соответственно. Чтобы получить главный приз, необходимо занять первое место в группе.

«Наши ребята во второй раз стали победителями областного турнира «Золотая шайба», обыграв в решающем матче хоккеистов из поселка Майский со счетом 1:0 и тем самым завоевав право выступить в финале. Это серьезная команда, которая занимается в течение 6 лет. За это хоккеисты показали высокие результаты на ведущих соревнования страны», — прокомментировал исполнительный директор Федерации хоккея Вологды Сергей Лукинов.

Напомним, что 27 и 28 апреля ХК «Вологда» также примет участие в турнире «Кубок Победы», который соберет 8 команд хоккеистов со всей страны. Матчи пройдут в Ледовом дворце на Пугачева, 44.