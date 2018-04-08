Ещё
Тренер «Вашингтона» молился, чтобы Овечкин забросил 50-й гол в сезоне НХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер «Вашингтона» молился, чтобы Овечкин забросил 50-й гол в сезоне НХЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц признался, что молился, чтобы капитан команды Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
"Я, как и все на скамейке, молился, чтобы он забил 50-й гол. И все же 49 голов — тоже замечательно. Немногие в лиге на такое способны. Он великолепен", — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) российский форвард оформил дубль.
Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб по итогам регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина была признана лучшей в сезоне-2017/18.
Газета.Ru: последние новости
"Колорадо" победил "Сент-Луис" и стал последним участником плей-офф Стали известны все участники Кубка Стэнли-2017/18 Нападающий СКА Торесен рассказал о предстоящем матче против ЦСКА
 Ещё 18 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой281
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение