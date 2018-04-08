Тренер «Вашингтона» молился, чтобы Овечкин забросил 50-й гол в сезоне НХЛ 

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц признался, что молился, чтобы капитан команды Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
"Я, как и все на скамейке, молился, чтобы он забил 50-й гол. И все же 49 голов — тоже замечательно. Немногие в лиге на такое способны. Он великолепен", — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) российский форвард оформил дубль.
Овечкин стал обладателем награды «Морис Ришар Трофи», вручаемой за самое большое количество заброшенных шайб по итогам регулярного чемпионата.
Ранее сообщалось, что шайба Овечкина была признана лучшей в сезоне-2017/18.