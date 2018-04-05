Игроки «Трактора» Щехура и Рыбаков выбыли из строя до конца сезона

Сегодня челябинцы дома проведут с «Ак Барсом» четвертый матч финала Восточной конференции. Казанцы ведут 3-0 в серии до четырех побед.

Щехура в текущем плей-офф провел 14 матчей и набрал 6 (1+5) очков, у Рыбакова — 4 (2+2) очка в 15 играх.