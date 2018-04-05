Ещё
Игроки «Трактора» Щехура и Рыбаков выбыли из строя до конца сезона
Далее:
Читайте также:
Ещё

Игроки «Трактора» Щехура и Рыбаков выбыли из строя до конца сезона 

Советский спорт 35 минут назад
Сегодня челябинцы дома проведут с «Ак Барсом» четвертый матч финала Восточной конференции. Казанцы ведут 3-0 в серии до четырех побед.
Щехура в текущем плей-офф провел 14 матчей и набрал 6 (1+5) очков, у Рыбакова — 4 (2+2) очка в 15 играх.
Советский спорт: последние новости
Мартемьянов покинет «Амур» и возглавит «Автомобилист». «Северсталь» продлила контракт с нападающим Щербиной «Северсталь» продлила контракт с Калашниковым
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»31
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»163
Рудковская опозорила Плющенко55
Гимнастка Корбут обвинила тренера в изнасиловании105
Голый заезд22
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение