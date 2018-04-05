«Тираны» vs «либералы»: какие тренеры нужны в КХЛ

«Чемпионат» рассказал, почему в Континентальной хоккейной лиге практически не осталось тренеров-иностранцев.

«Хоккей — зеркало общества», — уверен автор статьи.

По его словам, в последнее время отношение к «либералам» и вообще иностранцам в КХЛ «синхронизировалось» с таковым в российском обществе.

Кроме того, «бум» иностранных тренеров, который наблюдался в КХЛ всего несколько лет назад, не принес успеха российским командам. Журналист объясняет это языковым барьером и тем самым «либерализмом» иностранцев, которые слишком доверяли игрокам.

Причину не делать этого автор видит в том, что российским хоккеистам нужны либо «тираны», к которым они «привыкли» с детства, либо «безумцы». По его словам, все иностранцы, возглавлявшие клубы КХЛ и добившиеся при этом успеха, были таковыми.