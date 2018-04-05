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«Тираны» vs «либералы»: какие тренеры нужны в КХЛ
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«Тираны» vs «либералы»: какие тренеры нужны в КХЛ 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
«Чемпионат» рассказал, почему в Континентальной хоккейной лиге практически не осталось тренеров-иностранцев.
«Хоккей — зеркало общества», — уверен автор статьи.
По его словам, в последнее время отношение к «либералам» и вообще иностранцам в КХЛ «синхронизировалось» с таковым в российском обществе.
Кроме того, «бум» иностранных тренеров, который наблюдался в КХЛ всего несколько лет назад, не принес успеха российским командам. Журналист объясняет это языковым барьером и тем самым «либерализмом» иностранцев, которые слишком доверяли игрокам.
Причину не делать этого автор видит в том, что российским хоккеистам нужны либо «тираны», к которым они «привыкли» с детства, либо «безумцы». По его словам, все иностранцы, возглавлявшие клубы КХЛ и добившиеся при этом успеха, были таковыми.
Так, первый Кубок Гагарина для магнитогорского «Металлурга» выиграл «тиран» Майк Кинэн, а лучший результат в своей истории хабаровский «Амур» показал под руководством «безумца» Ханну Йортикка.
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