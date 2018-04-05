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Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
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Не на жизнь, а на смерть: драку хоккеисток в Красноярске не смогли остановить даже арбитры 

ТК «Звезда» 1 час назад
В концовке матча Женской хоккейной лиги спортсменки из «Бирюсы» и «Арктик-Университета» устроили потасовку.
В драке активное участие приняли пять хоккеисток, пыл которых не смогли остудить даже трое арбитров. Как видно на кадрах с матча, девушки бились с невероятным энтузиазмом.
Инцидент произошел за 11 секунд до финальной сирены, а в игре со счетом 4:0 вела «Бирюса». Так что накал страстей нельзя списать на нервную концовку. Тем более, чем в этом заключительном матче ЖХЛ разыгрывались пятая и шестая строчка в турнирной таблице.
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