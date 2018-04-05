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Болельщики «Лады» выйдут на митинг ради сохранения клуба в КХЛ
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Болельщики «Лады» выйдут на митинг ради сохранения клуба в КХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики хоккейной «Лады» проведут в Тольятти митинг 15 апреля. Организаторы надеются доказать несправедливость исключения «Лады» из КХЛ, а также выскажут претензии в адрес руководства команды.
Как сообщают организаторы митинга, они практически не надеются на изменение решения КХЛ, но уверены в значении митинга для будущего команды. Отметим, что также создана петиция за возвращение «Лады» в КХЛ.
Тольяттинская «Лада» и ханты-мансийская «Югра» были исключены из КХЛ после решения совета директоров лиги.
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