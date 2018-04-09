Голкипер ЦСКА Юханссон назвал отличной серию со СКА в плей-офф КХЛ 

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразивший все 33 броска по своим воротам в шестом матче финала Западной конференции со СКА рассказал о серии.
"Это были фантастические матчи, отличная серия, — цитирует Юханссона газета «Известия». — Не нужно делать из меня героя этого противостояния. Я всегда тренируюсь с максимальной отдачей и готов выполнить задание тренеров.
В этот раз пришлось отразить много бросков, особенно в пятой игре. Но это заслуга всей команды. Мы не пропускали голы не только из-за моих сэйвов, но и благодаря тому, что защитники много бросались под шайбу, а нападающие боролись с соперником в его зоне".
Ранее сообщалось, что ЦСКА победил в серии со счетом 4:2 и вышел в финал.