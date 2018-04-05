Хоккеисты КХЛ, которые получают необоснованно большие деньги

На днях коллеги из Sports.ru опубликовали данные о самых высокооплачиваемых контрактах в КХЛ. По большому счёту, откровением этот перечень хоккейных миллионеров не стал: мы и раньше догадывались, что Илья Ковальчук Павел Дацюк получают баснословные деньги, а во всём списке наибольшее представительство у игроков СКА и ЦСКА. Но выяснились и некоторые любопытные детали. Рассказываем о хоккеистах, которые зарабатывают очень много, но их игра никак не соответствует столь высокому уровню зарплаты.

Алексей Марченко, ЦСКА

Зарплата: $ 2,2 млн Статистика в регулярном чемпионате: 14 (2+12) очков в 42 матчах Статистика в плей-офф: 2 (0+2) очка в 13 матчах

Алексей Марченко заиграл на профессиональном уровне, пройдя школу ЦСКА, и уже в сезоне-2009/10 дебютировал за взрослую команду в КХЛ. На протяжении четырёх сезонов он пытался закрепиться в основе «армейского» клуба, и когда это ему наконец удалось, сразу же поехал за океан в надежде заиграть в «Детройте». Прошло ещё три года, прежде чем Марченко провёл первый полноценный сезон в «Ред Уингз», и не сказать, что россиянин показал себя тем хоккеистом, без которого его команда не могла обойтись. Больше того, в следующем чемпионате «Детройт» с лёгким сердцем избавился от Марченко, а в «Торонто» Алексей задержался лишь до конца сезона, после чего был выставлен на драфт отказов.

По всем показателем Марченко никак нельзя было включить в список топовых защитников даже среди россиян, но «армейское» прошлое и статус возвращенца из НХЛ, видимо, ослепили руководство ЦСКА. Алексею был предложен жирный контракт на три года, после подписания которого хоккеист стал самым высокооплачиваемым игроком обороны в команде и третьим по уровню зарплаты защитником в лиге. Разумеется, Марченко не стал ведущим хоккеистом ЦСКА, так как с его результативностью сделать это весьма затруднительно. Типичный домосед-разрушитель, не любящий владеть шайбой, принимать важные решения на льду и совершенно незаметный на площадке — таково резюме самого дорогого полевого хоккеиста в ЦСКА. Что касается надёжности у своих ворот, то и здесь Марченко не выглядит идеалом. Достаточно вспомнить его выступление на Олимпиаде, когда Алексей был усажен в глубокий запас после первой же провальной игры. Очевидно, в отношении Марченко ЦСКА мог повести себя гораздо экономнее в финансовом плане.

Зарплата: $ 2,6 млн Статистика в регулярном чемпионате: 33 (5+28) очка 55 матчах Статистика в плей-офф: 3 (1+2) очка в 13 матчах

За плечами Андрея Маркова выдающаяся карьера в НХЛ в составе «Монреаля», но перед нынешним сезоном с прославленным защитником «Канадиенс» решили расстаться. И вот почему. Россиянин отказывался признавать, что он стареет, становится медленнее и неповоротливее, и просил от клуба новый контракт с солидной суммой. В «Монреале» на требования Маркова согласиться не могли, по сути предлагая Андрею условия ветеранского соглашения. Россиянин стоял на своём, стороны не смогли договориться, и Марков воспользовался запасным вариантом и уехал в Россию.

На родине его ждали с распростёртыми объятиями и контрактом, который бы удовлетворил все финансовые аппетиты защитника. «Ак Барс» ввёл Маркова в топ-5 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, вот только заслуживает ли экс-легенда «Монреаля» таких денег в своём нынешнем состоянии? Маркову 39 лет, он медленнее практически всех своих оппонентов, достаточно много «привозит» у своих ворот. Да, в атаке он по-прежнему хорош, здорово двигает шайбу при розыгрыше большинства, но пусть никого не смущает количество набранных Андреем очков. Большинство из них получены за вторые передачи, после которых до итогового взятия ворот всё ещё очень далеко.

Кто-то, возможно, скажет, что главное для «Ак Барса» при подписании контракта с Марковым — колоссальный опыт и лидерские качества российского защитника, которые нашли благодатную почву в казанской раздевалке. Но за подобные услуги как-то не принято давать игроку пятую по величине зарплату в КХЛ.

Антон Белов , СКА Зарплата: $ 1,8 млн Статистика в регулярном чемпионате: 7 (2+5) очков в 24 матчах Статистика в плей-офф: 3 (0+3) очка в 6 матчах

Ещё в прошлом сезоне Антон Белов был ведущим защитником КХЛ и внёс огромный вклад в победу СКА в Кубке Гагарина. Но нынешний чемпионат у Белова явно не задался, и сейчас Антон — самый дорогой в лиге игрок ротации. В клубе его обязанности успешно выполняет Вячеслав Войнов Патрик Херсли , а самого Белова всё чаще можно увидеть в VIP-ложе, а не на льду.

Конечно, защитника подкосили травмы и допинговый скандал со сборной России, сделавший невозможным участие хоккеиста с нехорошей историей в прошлом на Олимпиаде. Но и сам Белов существенно сдал, перестав отвечать высоким требованиям Олега Знарка. Его контракт — пятый по величине в питерском клубе — заканчивается в конце апреля, и нет сомнения, что он будет пересмотрен.

Андрей Зубарев , СКА Зарплата: $1,6 млн Статистика в регулярном чемпионате: 6 (0+6) очков в 27 матчах Статистика в плей-офф: 2 (0+2) очка в 8 матчах

Андрей Зубарев давно снискал славу жёсткого и неуступчивого защитника-домоседа, который ходит в атаку по большим праздникам. Безусловно, такой игрок нужен в любой команде, и СКА не исключение, но вот уровень зарплаты Зубарева вызывает вопросы. Не забросивший ни одной шайбы в сезоне защитник-разрушитель получает больше денег, чем ведущий форвард питерцев Никита Гусев или второй бомбардир среди игроков обороны в КХЛ Патрик Херсли. Где логика? И это примеры только внутри СКА.

Хоккей всё-таки игра, основанная на созидании, и вполне закономерно, что звёздами становятся те игроки, которые создают голы, а не пытаются этому помешать. Поэтому большой контракт питерского защитника — странное исключение из правил. Кстати, за такие деньги мимо Зубарева не должна пролетать ни одна муха. Но Андрей Кузьменко из ЦСКА, очевидно, не знаком с зарплатными ведомостями.

Видео можно также посмотреть на официальном канале КХЛ в YouTube.

Зарплата: $1,4 млн Статистика в регулярном чемпионате: 11 (5+6) очков в 40 матчах Статистика в плей-офф: 0 очков в 9 матчах

В карьере Романа Любимова однажды случился яркий взлёт, который завысил планку ожиданий от этого форварда. Весной 2016 года Роман блистательно выступил в плей-офф Кубка Гагарина, а затем здорово сыграл за сборную на домашнем чемпионате мира. После этого прорыва форвард поехал в «Филадельфию», но одного сезона оказалось достаточно, чтобы понять: Любимов недотягивает до уровня НХЛ.

Состоялось логичное возвращение в ЦСКА, но вернуть прежние кондиции Любимову оказалось не под силу, а очень неплохой контракт уже был подписан. Роман частенько не попадал в состав, а его голы стали таким же редким явлением, как аншлаг на домашних матчах московских «армейцев». Тем не менее Любимов получает невероятную для себя зарплату, которая находится на том же уровне, например, что и у Линуса Умарка, и даже опережает оклад Кирилла Капризова . Похоже, в ЦСКА с приходом больших денег разучились правильно расставлять приоритеты.

Зарплата: $1,4 млн Статистика в регулярном чемпионате: 22 (8+14) очка в 53 матчах Статистика в плей-офф: 2 (0+2) очка в 7 матчах

Один из старожилов «Локомотива» Егор Аверин ещё не так давно вёл ярославскую команду за собой, но последние два года с хоккеистом происходит что-то непонятное. Играя практически весь сезон, Аверин едва наскребает 20 очков, хотя больше него в «Локомотиве» не получает никто. На таком же уровне зарплаты Тальбо, Козуна, Кронвалля, Контиолы, но вряд ли эти вложения можно сравнить по качеству с деньгами, которые уходят Аверину.

По ходу этого чемпионата казалось, что дни Егора в «Локомотиве» сочтены. Его усаживали на скамейку запасных, потом ходили слухи об обмене. Аверин остался в Ярославле, а его контракт будет действовать ещё год. Хочется верить, что игрок сделает выводы, иначе его соглашение продолжит быть тяжким, нежелательным бременем для «Локомотива».