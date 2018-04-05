Определился первый финалист Кубка Гагарина 

Казанский "Ак Барс" на выезде одержал победу над челябинским "Трактором" в четвертом матче серии плей-офф финала Восточной конференции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщает ТАСС.
В составе победителей дубль оформил Антон Ландер, еще одну шайбу забросил Михаил Глухов.
У хозяев единственным голом отметился Рихард Йюнге.
Счет в серии стал 4-0 в пользу команды Зинэтулы Билялетдинова. Таким образом, "Ак Барс" стал первым финалистом Кубка Гагарина.
КХЛ. Плей-офф. Финал. Восток. 4-й матч
"Трактор" (Челябинск) — "Ак Барс" (Казань) — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
0:1 — Глухов (Глинкин, Свитов) — 14:08,
1:1 — Йюнге (Черников, Шипин) — 24:50,
1:2 — Ландер (Азеведу) — 32:01,
1:3 — Ландер (Азеведу, Лукоянов) — 59:59 (en)