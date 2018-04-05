Тренер Воробьев заявил, что вряд ли вернется в «Металлург» в следующем сезоне КХЛ

СОЧИ, 5 апреля. / ТАСС /. Илья Воробьев , скорее всего, не вернется в магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в качестве главного тренера в следующем сезоне. Об этом специалист заявил на встрече олимпийской сборной России с воспитанниками образовательного центра «Сириус».

Воробьев входит в тренерский штаб сборной России, а также работает с олимпийской командой. В начале ноября прошлого года специалист покинул пост главного тренера «Металлурга».

"Скоро все решится, где я продолжу карьеру. В «Металлурге» у меня осталась часть сердца, мы выиграли два Кубка Гагарина. Но в следующем году туда, скорее всего, я не вернусь, а потом посмотрим", — заявил Воробьев.

Воробьев вошел в тренерский штаб «Металлурга» в мае 2012 года, в октябре 2015 года он был назначен главным тренером команды. В первом же сезоне у руля магнитогорцев Воробьев в 2016 году завоевал Кубок Гагарина, который ранее выигрывал в качестве ассистента тренера в сезоне-2013/14. В 2017 году Воробьев вместе с командой дошел до финала турнира, где проиграл СКА.