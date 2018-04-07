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Президент ЦСКА оценил игру Юханссона
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Президент ХК ЦСКА не считает игру вратаря Юханссона в матче со СКА сверхъестественной 

ТАСС 31 минуту назад
Фото: ТАСС
Голкипер хоккейного клуба ЦСКА Ларс Юханссон не показал сверхъестественной игры в матче со СКА. Такое мнение журналистам высказал президент столичных армейцев Игорь Есмантович.
ЦСКА в гостях одержал победу над СКА со счетом 1:0 в пятом матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). ЦСКА вышел вперед в серии до четырех побед — 3-2. Ворота у гостей защищал вместо основного голкипера Ильи Сорокина швед Ларс Юханссон.
"Не хочется в его [Юханссона] сторону говорить какие-то сверхъестественные вещи. В такие команды, как ЦСКА, слабые вратари не приходят. Ларс играет так, как вся команда — на победу", — сказал Есмантович.
Во втором периоде СКА превзошел соперника по броскам в сторону ворот в три раза — 38-12. "Идет хоккейное сражение, СКА играет дома, нас чуть поддавили. Мы приняли такую игру", — отметил Есмантович.
Следующий матч команд пройдет в воскресенье в Москве.
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