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Шалунов сыграет в пятом матче против СКА, Телегин — под вопросом
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Шалунов сыграет в пятом матче против СКА, Телегин — под вопросом 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что нападающий Максим Шалунов вернется в состав команды на пятый матч финальной серии Западной конференции против СКА. Счет в серии 2-2, Шалунов не выходил на лед из-за болезни с 24 марта.
— На сегодняшний момент в ЦСКА нет ни одного травмированного хоккеиста, все готовы к завтрашней игре, включая Максима Шалунова, — цитирует ТАСС Есмантовича. — Мы были обеспокоены травмой Телегина — у него был ушиб мягких тканей. Он полетел с командой, готовится, надеемся, что он выйдет в составе.
Шалунов провел в плей-офф 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка, на счету Ивана Телегина 12 игр и две результативные передачи.
Напомним, что пятый матч серии состоится завтра, 6 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи
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