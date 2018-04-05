Шалунов сыграет в пятом матче против СКА, Телегин — под вопросом

Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что нападающий Максим Шалунов вернется в состав команды на пятый матч финальной серии Западной конференции против СКА. Счет в серии 2-2, Шалунов не выходил на лед из-за болезни с 24 марта.

— На сегодняшний момент в ЦСКА нет ни одного травмированного хоккеиста, все готовы к завтрашней игре, включая Максима Шалунова, — цитирует ТАСС Есмантовича. — Мы были обеспокоены травмой Телегина — у него был ушиб мягких тканей. Он полетел с командой, готовится, надеемся, что он выйдет в составе.

Шалунов провел в плей-офф 10 матчей и набрал 4 (3+1) очка, на счету Ивана Телегина 12 игр и две результативные передачи.

Напомним, что пятый матч серии состоится завтра, 6 апреля. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет трансляцию встречи