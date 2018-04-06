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Вратарь ХК ЦСКА Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф со СКА
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Вратарь ХК ЦСКА Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф со СКА 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: ТАСС
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.
Юханссон выйдет с первых минут в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. В третьем матче швед по ходу игры заменил Илью Сорокина. Сорокин остался в запасе ЦСКА на пятую игру.
Также у столичных армейцев впервые в серии сыграет Максим Шалунов, пропустивший четыре матчи серии из-за болезни. Форвард выйдет в звене с Сергеем Шумаковым и Кириллом Петровым. По сравнению с четвертым матчем появился Константин Окулов, заменивший Романа Любимова, пропускает встречу Владимир Жарков.
Матч СКА — ЦСКА начнется в 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед — 2-2.
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