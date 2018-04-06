Вратарь ЦСКА Юханссон сменит Сорокина в матче плей-офф со СКА

Ранее ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над петербургским СКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со счетом 2:1.

Газета.Ru: последние новости

Овечкин вошел в топ-5 по голам за один клуб в НХЛ

"Автомобилист" не будет продлевать контракт с хоккеистом Куляшом

Панарин впервые в карьере набрал более 80 очков за сезон