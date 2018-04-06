Вратарь ЦСКА Юханссон сменит Сорокина в матче плей-офф со СКА 

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Юханссон выйдет с первых минут в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. В третьем матче швед по ходу игры заменил Илью Сорокина. Сорокин остался в запасе ЦСКА на пятую игру.
Также впервые в серии на лед в составе ЦСКА выйдет Максим Шалунов, который пропустил четыре матча серии в связи с болезнью. Форвард выйдет в звене с Сергеем Шумаковым и Кириллом Петровым.
Ранее ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над петербургским СКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со счетом 2:1.