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Вратарь ЦСКА Юханссон сменит Сорокина в матче плей-офф со СКА
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Вратарь ЦСКА Юханссон сменит Сорокина в матче плей-офф со СКА 

Газета.Ru 3 часа назад
Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон впервые сыграет с первых минут в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Юханссон выйдет с первых минут в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина против СКА. В третьем матче швед по ходу игры заменил Илью Сорокина. Сорокин остался в запасе ЦСКА на пятую игру.
Также впервые в серии на лед в составе ЦСКА выйдет Максим Шалунов, который пропустил четыре матча серии в связи с болезнью. Форвард выйдет в звене с Сергеем Шумаковым и Кириллом Петровым.
Ранее ЦСКА на своем льду одержал волевую победу над петербургским СКА в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции КХЛ со счетом 2:1.
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