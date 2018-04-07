Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян по результативным передачам

«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Оттаву Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала 560-й в его карьере. Он вышел на шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов, обогнав Александра Могильного (559).

Видео передачи также можно посмотреть на официальном сайте лиги.