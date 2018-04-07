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Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян по результативным передачам
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Евгений Малкин вышел на шестое место среди россиян по результативным передачам 

Чемпионат.com 1 час назад
«Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ принимал «Оттаву Сенаторз» и победил с крупным счётом — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей, которая стала 560-й в его карьере. Он вышел на шестое место по этому показателю среди российских хоккеистов, обогнав Александра Могильного (559).
Рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), следом расположились Сергей Зубов (619), Павел Дацюк (604), Алексей Ковалёв (599) и Сергей Гончар (591).
Видео передачи также можно посмотреть на официальном сайте лиги.
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