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В олимпийской сборной России по хоккею пожаловались на усталость
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В олимпийской сборной России по хоккею пожаловались на усталость 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий "Северстали" и капитан олимпийской сборной России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча Еврочелленджа, в котором россияне обыграли национальную команду Германии. По его словам, российские хоккеисты испытывали усталость из-за отсутствия игровой практики.
"Провели хорошую игру, здорово начали, а потом как-то игра сбилась, подустали, может. Мы должны были играть лучше, нам нужно быть включенными все 60 минут. Завтра постараемся исправиться и сыграть лучше, чем сегодня.
Давно мы не играли, чемпионат для многих закончился достаточно давно, может, какая-то неуверенность была, но ничего, надеюсь, завтра будет другая игра по качеству и содержанию", — цитирует Кагарлицкого ТАСС.
Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России обыграла Германию в Еврочеллендже со счетом 4:1.
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