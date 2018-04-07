В олимпийской сборной России по хоккею пожаловались на усталость

Нападающий "Северстали" и капитан олимпийской сборной России по хоккею Дмитрий Кагарлицкий подвел итоги матча Еврочелленджа, в котором россияне обыграли национальную команду Германии. По его словам, российские хоккеисты испытывали усталость из-за отсутствия игровой практики.

"Провели хорошую игру, здорово начали, а потом как-то игра сбилась, подустали, может. Мы должны были играть лучше, нам нужно быть включенными все 60 минут. Завтра постараемся исправиться и сыграть лучше, чем сегодня.

Давно мы не играли, чемпионат для многих закончился достаточно давно, может, какая-то неуверенность была, но ничего, надеюсь, завтра будет другая игра по качеству и содержанию", — цитирует Кагарлицкого ТАСС

Ранее сообщалось, что олимпийская сборная России обыграла Германию в Еврочеллендже со счетом 4:1.