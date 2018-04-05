Виталий Кравцов: «Не мог представить, что в 18 лет буду играть в КХЛ»

Нападающий «Трактора» Виталий Кравцов после поражения от «Ак Барса» (0-4 в серии) в финале Восточной конференции отметил, что на игре сказалась длинная скамейка соперника. Также 18-летний хоккеист заявил, что не ждал своего выступления в КХЛ.

— Конечно, большую роль сыграло, что у «Ак Барса» больше опытных игроков, что скамейка длиннее, — цитирует «Р-Спорт» Кравцова . — Главное, что мы не уступали в желании, но этого было мало. Я, если честно, не мог представить, что вообще в 18 лет буду в КХЛ играть, думал, где-то в Юниорской хоккейной лиге буду. Про рекорды вообще подумать не мог. Завтра, кстати, уже буду играть за команду «Белые медведи» в полуфинале МХЛ.

В этом сезоне Кравцов провел 50 матчей в «регулярке» и плей-офф и набрал 18 (10+8) очков.