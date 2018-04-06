Гол Проворова помог «Филадельфии» переиграть «Каролину» в матче НХЛ 

«Филадельфия Флайерз» одержала победу над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Михаэль Раффль, Иван Проворов, Клод Жиру и Якуб Ворачек. У гостей шайбы забросили Клас Дальбек, Себастьян Ахо и Джордан Стаал.
Форвард «Каролины» Валентин Зыков отдал результативную передачу.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Флайерз" (США, Филадельфия) — «Каролиной Харрикейнз» (США, Роли) — 4:3 (1:2, 1:0, 2:1)
0:1 — Дальбек (Скиннер, Райан) — 13:45 (4x4);
1:1 — Раффль — 14:38;
1:2 — Ахо (Зыков, Терявяйнен) — 14:52;
2:2 — Проворов (Кутюрье, Гостисбер) — 34:56;
3:2 — Жиру (Кутюрье, Гостисбер) — 50:18;
3:3 — Стаал (Уильямс, Маккеун) — 53:41;
4:3 — Ворачек (Патрик, Гудас) — 54:15