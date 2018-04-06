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Проворов стал 4-м российским защитником в истории, забросившим 16 шайб за сезон
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Проворов стал 4-м российским защитником в истории, забросившим 16 шайб за сезон 

Чемпионат.com 24 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз» (4:3).
Она стала для него 16-й в сезоне. До него столько или больше голов в одном сезоне НХЛ удавалось забить только трём защитникам из России — Сергею Гончару (шесть раз, включая рекорд сезона-2001/02 — 26 шайб), Борису Миронову и Андрею Маркову (по одному разу).
Кроме того, Проворов впервые в карьере достиг отметки 40 (16+24) очков в сезоне.
Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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