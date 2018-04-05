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Проворов: «Я добавил во всех категориях, нервозности перед плей-офф НХЛ нет»
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Проворов: «Я добавил во всех категориях, нервозности перед плей-офф НХЛ нет» 

SPORT24.ru 1 час назад
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов высказался о своей игре в текущем сезоне. На счету россиянина 40 (15+25) очков в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Команда идет на восьмом месте в Восточной конференции НХЛ — 94 очка в 80 матчах. У идущей девятой «Флориды Пантерз» 90 очков в 79 матчах.
«В сравнении с прошлым сезоном добавил во всех категориях — в очках, голах, игровом времени. С каждым матчем стараюсь прибавлять и играть лучше. Была пара игр, когда я действовал не так, как хотел бы. Или что-то не получалось, или где-то не везло. Но в целом сезон провожу на очень хорошем уровне.
Плей-офф — это другой уровень: все быстрее и жестче, больше борьбы. Но я играл в плей-офф в Брэндоне и понимаю разницу. Поэтому нервозности нет. Тем более что команды, на которые можем попасть, мы знаем очень хорошо и много раз с ними играли», — приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.
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