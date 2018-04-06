Ляказетт: победа в Лиге Европы помогла бы «Арсеналу» в этом непростом сезоне

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт после победы над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы поделился мыслями о важности этого результата.

«Сегодня наша команда сыграла хорошо. Для меня это важнее, чем собственные голы. Сейчас важный момент — мы одной ногой в следующем раунде. Нам нужно выступать, как сегодня. Если мы выиграем трофей, это поможет нам в непростом сезоне.