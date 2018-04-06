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Ляказетт: победа в Лиге Европы помогла бы «Арсеналу» в этом непростом сезоне
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Ляказетт: победа в Лиге Европы помогла бы «Арсеналу» в этом непростом сезоне 

Чемпионат.com 11 минут назад
Фото: Soccer News
Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт после победы над ЦСКА в первом матче 1/4 финала Лиги Европы поделился мыслями о важности этого результата.
«Сегодня наша команда сыграла хорошо. Для меня это важнее, чем собственные голы. Сейчас важный момент — мы одной ногой в следующем раунде. Нам нужно выступать, как сегодня. Если мы выиграем трофей, это поможет нам в непростом сезоне.
Не назову сегодняшнюю игру лучшей своей в этом сезоне. Я знаю, что могу делать больше. Мне нужно время. Разные игроки, разная обстановка», — передаёт слова Ляказетта корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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