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Игрок СКА Торесен: нужно вернуть свой лучший хоккей
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Игрок СКА Торесен: нужно вернуть свой лучший хоккей 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Форвард петербургского СКА Патрик Торесен рассказал об аспектах игры команды, благодаря которым клуб сможет одержать победу в финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.
"Нужно вернуть свой лучший хоккей, не допускать ненужных ошибок и реализовывать моменты. Как мы это сделали в третьем матче, который выиграли со счетом 5:2. Думаю, в нем мы очень хорошо провели первый период, а также отлично действовали в игре «5 на 5», создали много голевых моментов.
Когда счет стал 4:1, мы перестали кататься вперед и усложнили для ЦСКА условия игры в нашей зоне, но их хоккеисты взяли верх во втором периоде по броскам по воротам, хотя мы и забросили две шайбы. В третьем периоде соперник получал много штрафных минут и мы смогли взять игру под контроль", — цитирует Торесена газета «Известия».
После четырех матчей счет в серии между ЦСКА и СКА равный — 2:2.
6 апреля команды проведут пятую встречу, которая состоится в Санкт-Петербурге. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка. Начало — 19:30 мск.
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