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Торесен: «СКА с самого начала серии с ЦСКА был настроен на 7 матчей»
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Торесен: «СКА с самого начала серии с ЦСКА был настроен на 7 матчей» 

SPORT24.ru 49 минут назад
Нападающий СКА норвежец Патрик Торесен прокомментировал ход финальной серии Западной конференции КХЛ против ЦСКА. После четырех матчей счет в серии равный — 2:2.
"Мы с самого начала серии были настроены на семь матчей. Сразу понимали, что этот финал конференции будет сложным и долгим. Считаю, нам нужно одержать столько побед, сколько получится. Так что сейчас мы готовимся к пятому матчу. А там — посмотрим.
”Я думаю, что ЦСКА по-прежнему очень хорошая команда. У них очень сильная организация игры. Как и три года назад, у них есть топовые игроки. В прошлый раз ими были Александр Радулов и Никита Зайцев, сейчас — Кирилл Капризов и Грег Скотт”, — сказал Торесен.
Следующий матч серии финала «Востока» состоится завтра в Санкт-Петербурге. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.
Слова Торесена приводят.
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