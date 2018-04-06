«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дубль Кузнецова

Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).