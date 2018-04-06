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«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дубль Кузнецова
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«Вашингтон» уступил «Нэшвиллу», несмотря на дубль Кузнецова 

Чемпионат.com 31 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Завершился очередной матч игрового дня в регулярном чемпионате НХЛ. «Вашингтон Кэпиталз» на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2).
По два балла за результативность в составе «Предаторз» набрали Кайл Туррис (0+2), Крэйг Смит (2+0), Райан Джохансен (1+1), Райан Эллис (0+2) и Роман Йози (1+1). Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 13 минут 47 секунд и заблокировал 3 броска.
Дублем и результативной передачей в составе «Вашингтона» отметился Евгений Кузнецов. Таким образом, на счету Кузнецова стало 82 очка (27+55) в 78 матчах. Нападающий Александр Овечкин забросил 47-ю шайбу в сезоне.
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