Хоккеист СКА Торесен: у ЦСКА есть характер и много сильных игроков

Форвард петербургского СКА Патрик Торесен поделился мнением о четвертой игре финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.

"Мы хорошо действовали в первом периоде — в первые 6-7 минут создали не меньше пяти голевых моментов. Но не сумели их реализовать, и это дорого нам обошлось. Хотя и второй период нам тоже удался неплохо — хоккей в исполнении обеих команд был уже не таким ярким. Но мы отыграли осторожно и дисциплинированно, почти не позволив ЦСКА создать моменты.