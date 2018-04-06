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Хоккеист СКА Торесен: у ЦСКА есть характер и много сильных игроков
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Хоккеист СКА Торесен: у ЦСКА есть характер и много сильных игроков 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард петербургского СКА Патрик Торесен поделился мнением о четвертой игре финальной серии Западной конференции Континентальной хоккейной лиги против московского ЦСКА.
"Мы хорошо действовали в первом периоде — в первые 6-7 минут создали не меньше пяти голевых моментов. Но не сумели их реализовать, и это дорого нам обошлось. Хотя и второй период нам тоже удался неплохо — хоккей в исполнении обеих команд был уже не таким ярким. Но мы отыграли осторожно и дисциплинированно, почти не позволив ЦСКА создать моменты.
А затем смогли реализовать большинство. Но хоккей — непредсказуемый вид спорта. Если ты ненадолго даешь сопернику пространство, он может перевернуть игру. А у ЦСКА есть характер и много сильных игроков. Они сумели это сделать за короткое время в начале третьего периода", — цитирует Торесена газета «Известия».
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