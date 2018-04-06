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Три очка Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом»
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Три очка Кузнецова не спасли «Вашингтон» от поражения в матче с «Нэшвиллом» 

Спорт-Экспресс 56 минут назад
«Вашингтон» на своем льду проиграл «Нэшвиллу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Кэпиталз» дважды по ходу встречи вел в счете.
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