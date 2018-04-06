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«Айлендерс» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ
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«Айлендерс» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Нью-Йорк Алендерс» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая на арене «Барклайз-центр», завершилась со счетом 2:1 в пользу «островитян». В составе победителей отличились Томас Хикки и Антони Бовилье. У «рейнджеров» шайбу забросил Кевин Хейз.
В заключительном матче регулярного чемпионата «Айлендерс» на выезде встретятся с «Детройт Ред Уингз», а «Рейнджерс» в гостях сыграют с «Филадельфией Флайерз».
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Нью-Йорк Алендерс" (США, Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
0:1 — Хейз (Шей, Цуккарелло) — 04:25 (5x4);
1:1 — Хикки (Барзал) — 24:55;
2:1 — Бовилье (Лэдд, Нельсон) — 27:27
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