«Айлендерс» переиграл «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ

«Нью-Йорк Алендерс» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая на арене «Барклайз-центр», завершилась со счетом 2:1 в пользу «островитян». В составе победителей отличились Томас Хикки и Антони Бовилье. У «рейнджеров» шайбу забросил Кевин Хейз

В заключительном матче регулярного чемпионата «Айлендерс» на выезде встретятся с «Детройт Ред Уингз», а «Рейнджерс» в гостях сыграют с «Филадельфией Флайерз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Нью-Йорк Алендерс" (США, Нью-Йорк) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (США, Нью-Йорк) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

0:1 — Хейз (Шей, Цуккарелло) — 04:25 (5x4);

1:1 — Хикки (Барзал) — 24:55;

2:1 — Бовилье (Лэдд, Нельсон) — 27:27