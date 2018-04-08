«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго»

«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «островитян», которые уступали по ходу матча 1:3.

«Виннипег Джетс» уверенно победил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1.