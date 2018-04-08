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«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго»
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«Айлендерс» вырвали победу у «Детройта», «Виннипег» уверенно победил «Чикаго» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
«Нью-Йорк Айлендерс» вырвал победу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу «островитян», которые уступали по ходу матча 1:3.
В составе победителей успех праздновали Эндрю Лэдд, Андерс Ли, Райан Пулок и Джон Таварес. За хозяев по разу забили Хенрик Зеттерберг, Джастин Абделкейдер и Дилан Ларкин.
«Виннипег Джетс» уверенно победил «Чикаго Блэкхоукс» — 4:1.
Хозяева вели по ходу матча со счётом 4:0 после точных бросков Дастина Бафлина, Кайла Коннора и дубля Эндрю Коппа. Единственная шайба в составе «ястребов» на счету Брента Сибрука.
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