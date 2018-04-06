«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» и стал победителем регулярного чемпионата НХЛ

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС

После этой победы «Нэшвилл» впервые стал победителем регулярного чемпионата НХЛ. В активе команды 115 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — «Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)

0:1 — Смит (Джохансен, Суббэн) — 04:17 (5x4);

1:1 — Овечкин (Кузнецов, Карлсон) — 24:29 (5x4);

2:1 — Кузнецов (Бекстрём, Оши) — 26:47 (5x4);

2:2 — Смит (Йози, Туррис) — 34:03;

3:2 — Кузнецов — 41:07;

3:3 — Йози (Эллис, Туррис) — 48:19 (5x4);

3:4 — Джохансен (Арвидссон, Эллис) — 54:33