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«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» и стал победителем регулярного чемпионата НХЛ
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«Нэшвилл» обыграл «Вашингтон» и стал победителем регулярного чемпионата НХЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Крэйг Смит, также отличились Роман Йози и Райан Джохансен. У хозяев дважды ворота соперника поразил Евгений Кузнецов, еще одну шайбу забросил Александр Овечкин.
После этой победы «Нэшвилл» впервые стал победителем регулярного чемпионата НХЛ. В активе команды 115 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Вашингтон Кэпиталз" (США, Вашингтон) — «Нэшвилл Предаторз» (США, Нэшвилл) — 3:4 (0:1, 2:1, 1:2)
0:1 — Смит (Джохансен, Суббэн) — 04:17 (5x4);
1:1 — Овечкин (Кузнецов, Карлсон) — 24:29 (5x4);
2:1 — Кузнецов (Бекстрём, Оши) — 26:47 (5x4);
2:2 — Смит (Йози, Туррис) — 34:03;
3:2 — Кузнецов — 41:07;
3:3 — Йози (Эллис, Туррис) — 48:19 (5x4);
3:4 — Джохансен (Арвидссон, Эллис) — 54:33
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