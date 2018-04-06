«Эдмонтон» прервал серию поражений, выиграв у «Вегаса»

«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Ойлерз» прервал серию из пяти поражений.

Регулярный чемпионат

"Эдмонтон" — «Вегас» — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)