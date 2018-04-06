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«Эдмонтон» прервал серию поражений, выиграв у «Вегаса»
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«Эдмонтон» прервал серию поражений, выиграв у «Вегаса» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Эдмонтон» на своем льду обыграл «Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). «Ойлерз» прервал серию из пяти поражений.
Регулярный чемпионат
"Эдмонтон" — «Вегас» — 4:3 (1:0, 0:2, 3:1)
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