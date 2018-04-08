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Коннор Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи»
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Коннор Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи» 

Чемпионат.com 13 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и во второй раз в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи». Макдэвид стал лучшим бомбардиром «регулярки» второй раз подряд (100 очков в сезоне-2016/17).
Второе место в зачёте бомбардиров занял канадский нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру, набравший 102 (34+68) очка. Тройку лучших замкнул российский «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, в активе которого 100 (39+61) баллов. В первую пятёрку также вошли российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин — 98 (42+56) очков и нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон — 97 (39+58) очков.
Российский хоккеист в последний раз выигрывал «Арт Росс» в 2012 году. Этим игроком был Евгений Малкин.
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