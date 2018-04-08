Коннор Макдэвид второй сезон подряд выиграл «Арт Росс Трофи»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрал 108 (41+67) очков в регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги и во второй раз в карьере стал обладателем «Арт Росс Трофи». Макдэвид стал лучшим бомбардиром «регулярки» второй раз подряд (100 очков в сезоне-2016/17).

Российский хоккеист в последний раз выигрывал «Арт Росс» в 2012 году. Этим игроком был Евгений Малкин.