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Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину футболку Месси, поздравляя с 1000-м матчем
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Игроки «Вашингтона» подарили Овечкину футболку Месси, поздравляя с 1000-м матчем 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
Перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нэшвилл Предаторз» (3:4) «столичные» провели церемонию чествования капитана команды Александра Овечкина, который в игре с «Питтсбург Пингвинз» сыграл свой 1000-й матч в НХЛ, что является лучшим показателем в истории клуба.
На видеокубе арены был показан специальный видеоролик в честь Овечкина, а затем его вместе с супругой Анастасией вызвали на лёд для вручения подарков. Среди них особенно выделялась футболка форварда «Барселоны» Лионеля Месси, врученная партнёрами.
Видео церемонии можно посмотреть на русскоязычном канале НХЛ в YouTube.
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