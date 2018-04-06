«Нэшвилл» впервые в истории выиграл «Президент трофи» за победу в «регулярке»

«Вашингтон Кэпиталз» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступил на домашнем льду принимал «Нэшвилл Предаторз» и уступил со счётом 3:4 (0:1, 2:1, 1:2). Благодаря этой победе подопечные Питера Лавиолетта обеспечили себе выигрыш регулярного чемпионата лиги.

Таким образом, «Предаторз» впервые в истории клуба стали обладателями «Президент трофи» — приза, который присуждается победителю «регулярки».

Клуб из Теннесси набрал 115 очков в 81 матче сезона. Идущий на втором месте «Виннипег Джетс» имеет в своём активе 112 очков после 81 матча.