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Овечкину вручили серебряную клюшку
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Овечкину вручили серебряную клюшку и майку Месси за 1000 шайб 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Reuters
Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину перед началом домашнего поединка с "Нэшвилл Предаторз" вручили серебряную клюшку за достижение отметки в 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает "Советский спорт".
На торжественной церемонии показали видео с нарезкой выступлений Овечкина за команду с момента его прихода в клуб, его лучших голов и других памятных моментов. В видео россиянина поздравляли коллеги, болельщики и члены команд с достижением.
Овечкин стал первым игроком в истории "Вашингтона", кому удалось достичь подобной отметки.
Президент "Кэпиталз" Дик Патрик вручил 32-летнему хоккеисту памятную серебряную клюшку, а его партнеры по команде — игровую майку футболиста "Барселоны" Лионеля Месси, а также путешествие в Барселону на двоих и билеты на матч каталонского клуба, болельщиком которого Овечкин является.
Ранее Овечкин заявил, что рассчитывает забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Сейчас на его счету 47 голов за один матч до окончания сезона.
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