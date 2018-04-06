Овечкину вручили серебряную клюшку и майку Месси за 1000 шайб

Нападающему "Вашингтон Кэпиталз" Александру Овечкину перед началом домашнего поединка с "Нэшвилл Предаторз" вручили серебряную клюшку за достижение отметки в 1000 шайб в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает "Советский спорт".

На торжественной церемонии показали видео с нарезкой выступлений Овечкина за команду с момента его прихода в клуб, его лучших голов и других памятных моментов. В видео россиянина поздравляли коллеги, болельщики и члены команд с достижением.

Check out the entire #OV1000 Ceremony from @CapitalOneArena. #ALLCAPS pic.twitter.com/tKFxHCxcMV— Washington Capitals (@Capitals) 6 апреля 2018 г. Овечкин стал первым игроком в истории "Вашингтона", кому удалось достичь подобной отметки.

Президент "Кэпиталз" Дик Патрик вручил 32-летнему хоккеисту памятную серебряную клюшку, а его партнеры по команде — игровую майку футболиста "Барселоны" Лионеля Месси , а также путешествие в Барселону на двоих и билеты на матч каталонского клуба, болельщиком которого Овечкин является.

Ранее Овечкин заявил, что рассчитывает забросить 50 шайб в нынешнем сезоне НХЛ. Сейчас на его счету 47 голов за один матч до окончания сезона.