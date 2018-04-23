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5 очков Гюнцеля помогли «Питтсбургу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли
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5 очков Гюнцеля помогли «Питтсбургу» выйти в четвертьфинал Кубка Стэнли 

Чемпионат.com 20 минут назад
«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф  В составе победителей главным героем вечера стал Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу, ещё по разу отличились Сидни Кросби, Карл Хагелин и Патрик Хёрнквист. В составе хозяев хет-трик на счету Шона Кутюрье, также по разу успех отпраздновали Эндрю Макдональд и Скотт Лотон. В активе Кутюрье также ещё две голевые передачи.
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился результативной передачей и показателем полезности «-4». Нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин не принимал участия в матче из-за травмы.
В полуфинале Восточной конференции команда Салливана встретится с победителем пары «Вашингтон Кэпиталз» — «Коламбус Блю Джекетс» (3-2 в серии).
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