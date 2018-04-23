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Джейк Гюнцель в матче с «Филадельфией» установил рекорд клуба
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Джейк Гюнцель в матче с «Филадельфией» установил рекорд клуба 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Питтсбург Пингвинз» на чужом льду переиграл «Филадельфию Флайерз» в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Встреча завершилась со счётом 8:5 (2:2, 2:2, 4:1) в пользу подопечных Майка Салливана. «Питтсбург» сделал счёт в серии 4-2 и пробился в четвертьфинал плей-офф.
В составе победителей главным героем вечера стал Джейк Гюнцель, оформивший натуральный покер и сделавший одну результативную передачу.
Гюнцель — первый игрок в истории «Питтсбурга», которому удалось забросить четыре шайбы подряд в матче розыгрыша Кубка Стэнли.
Только двум игрокам в истории, удавалось повторить это достижение: форварду «Монреаль Канадиенс» Ньюси Лалонду (1918/19) и защитнику «Филадельфии» Тиму Керру (1984/85).
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