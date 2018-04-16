Евгений Малкин догнал Майка Босси и Горди Хоу по количеству очков в плей-офф НХЛ 

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«Вашингтон» уступил во втором домашнем матче серии с «Коламбусом»

Никита Кучеров стал третьей звездой второго матча серии с «Нью-Джерси»

«Питтсбург» забросил две шайбы в ворота «Филадельфии» за пять секунд