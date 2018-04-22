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Евгений Малкин пропускает шестой матч серии с «Филадельфией» из-за травмы
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Евгений Малкин пропускает шестой матч серии с «Филадельфией» из-за травмы 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не играет в шестой игре первого раунда плей-офф с «Филадельфия Флайерз» (3-2 в серии). Малкин, не принимавший участие в субботней тренировке, временно покидал площадку в пятом матче после столкновения с форвардом «Флайерз» Йори Лехтеря. Евгений вернулся на лёд во втором периоде и сыграл больше 20 минут в матче, который «Питтсбург» проиграл со счётом 2:4. Однако к следующему матчу Малкин оказался не готов.
В то же время в состав «пингвинов» вернулся нападающий Патрик Хернквист, который пропускал предыдущий матч серии плей-офф из-за травмы верхней части тела.
Малкин стал лучшим снайпером и бомбардиром «Пингвинз» в регулярном сезоне, в 78 матчах забив 42 гола и набрав 98 очков. В пяти встречах нынешней серии на его счету 5 (3+2) очков.
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