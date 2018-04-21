«Филадельфия» победила «Питтсбург» и сократила отставание в серии 

«Филадельфия» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком матча был признан форвард гостей Валттери Фильппула, набравший три (1+2) очка.
В составе «Пингвинз» голами отличились Брайан Раст и Джейк Гюнцель.
Российский форвард хозяев Евгений Малкин не показал результативных действий с показателем полезности "-2".
Счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».
НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 5-й матч
Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)
Голы: 0:1 — Жиру (Ворачек, Фильппула) — 17:29 (5x5),
1:1 — Раст (Шири, Брассар) — 32:00 (5x5),
2:1 — Гюнцель (Кросби, Симон) — 36:45 (5x5),
2:2 — Фильппула (Лехтеря) — 38:15 (4x5),
2:3 — Кутюрье (Симмондс) — 58:45 (5x5),
2:4 — Рид (Фильппула) — 59:42 (en)