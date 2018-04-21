«Филадельфия» победила «Питтсбург» и сократила отставание в серии

«Филадельфия» на выезде одержала победу над «Питтсбургом» со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Самым результативным игроком матча был признан форвард гостей Валттери Фильппула, набравший три (1+2) очка.

Российский форвард хозяев Евгений Малкин не показал результативных действий с показателем полезности "-2".

Счет в серии стал 3-2 в пользу «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — плей-офф. 1/4 финала — Восток. 5-й матч

Питтсбург Пингвинз (Питтсбург) — Филадельфия Флайерз (Филадельфия) — 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Голы: 0:1 — Жиру (Ворачек, Фильппула) — 17:29 (5x5),

1:1 — Раст (Шири, Брассар) — 32:00 (5x5),

2:1 — Гюнцель (Кросби, Симон) — 36:45 (5x5),

2:2 — Фильппула (Лехтеря) — 38:15 (4x5),

2:3 — Кутюрье (Симмондс) — 58:45 (5x5),

2:4 — Рид (Фильппула) — 59:42 (en)