«Филадельфия» победила в гостях «Питтсбург» и сократила отставание в серии плей-офф НХЛ 

ТАСС, 21 апреля. «Филадельфия» на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 4:2 в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Клод Жиру (18-я минута), Валттери Филппула (39), Шон Кутюрье (59) и Мэтт Рид (60). У хозяев отличились Брайан Раст (33) и Джейк Генцел (37).
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин очков не набрал, он провел на льду 19 минут 49 секунд, нанес пять бросков по воротам и заработал две минуты штрафа. В первом периоде он неудачно приземлился после столкновения с соперником и покинул лед, однако сумел выйти на площадку во второй двадцатиминутке.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на площадке 30 минут 7 секунд (больше всех) при показателе полезности +1, за это время он сделал шесть силовых приемов и заблокировал два броска.
Обладатель Кубка Стэнли двух последних сезонов «Питтсбург» не сумел завершить серию дома. Счет по победам — 3-2. Следующий матч команды проведут 23 апреля на арене «Филадельфии».