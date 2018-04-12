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Малкин увеличил рекорд хоккеистов «Питтсбурга» по числу матчей в плей-офф
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Малкин увеличил рекорд хоккеистов «Питтсбурга» по числу матчей в плей-офф 

Вести.Ru 12 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обновил рекорд своего клуба по числу матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он достиг нового «круглого» достижения — 150 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли всех сезонов.
Мини-юбилей Малкина пришелся на стартовую встречу «пингвинов» в нынешнем плей-офф против соперников из «Филадельфии Флайерз»: Евгений забил гол, и его команда победила с разгромным счетом 7:0.
Вторым в списке лидеров «Питтсбурга» по числу матчей идет канадский капитан клуба Сидни Кросби — у него 149 встреч, сообщает «Спорт-экспресс». Третье место по этому показателю сохранил за собой чех Яромир Ягр, который уже не играет в составе «Пингвинз» — у него 140 матчей в Кубке Стэнли.
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