Малкин увеличил рекорд хоккеистов «Питтсбурга» по числу матчей в плей-офф

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин обновил рекорд своего клуба по числу матчей в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он достиг нового «круглого» достижения — 150 встреч в розыгрышах Кубка Стэнли всех сезонов.

Мини-юбилей Малкина пришелся на стартовую встречу «пингвинов» в нынешнем плей-офф против соперников из «Филадельфии Флайерз»: Евгений забил гол, и его команда победила с разгромным счетом 7:0.