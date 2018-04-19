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Малкин забросил третью шайбу в плей-офф
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Малкин забросил третью шайбу в плей-офф 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: LiveSport.Ru
В четвёртом матче четвертьфинальной серии «Филадельфия Флайерз» на домашней площадке принимает «Питтсбург Пингвинз» (0:1, идёт первый период, 1-2 в серии).
Счёт в игре на пятой минуте первого периода в большинстве открыл российский центрфорвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Для него эта шайба стала уже третьей в плей-офф, и он занимает четвёртое место в списке лучших снайперов Кубка Стэнли. Всего в активе Евгения 4 (3+1) очка в четырёх играх.
Видео взято из официального «твиттера» «Питтсбург Пингвинз».
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