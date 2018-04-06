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Определились ещё два участника Кубка Стэнли в Восточной конференции
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Определились ещё два участника Кубка Стэнли в Восточной конференции 

Чемпионат.com 23 минуты назад
«Нью-Джерси Дэвилз» на своей площадке обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1, а «Коламбус Блю Джекетс» только в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» (4:5 ОТ). Благодаря этим результатам подопечные Джона Хайнса и Джона Тортореллы обеспечили выход в плей-офф. «Дьяволы» и «Блю Джекетс» стали шестым и седьмым участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.
Ранее выход в плей-офф себе гарантировали «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».
За последнюю путёвку в плей-офф ведут борьбу «Филадельфия Флайерз» (96 очков после 81 матча) и «Флорида Пантерз» (92 очка после 80 игр).
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