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Определились все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции
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Определились все участники Кубка Стэнли в Восточной конференции 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Филадельфия Флайерз» на своей площадке крупно разгромил «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0. Благодаря этому результату подопечные Дэйва Хекстола обеспечили себе выход в плей-офф. «Флайерз» стали последним участником Кубка Стэнли в Восточной конференции.
Ранее выход в плей-офф себе гарантировали «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Бостон Брюинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Питтсбург Пингвинз».
За чертой кубковой восьмёрки остались «Флорида Пантерз», «Каролина Харрикейнз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Рейнджерс», «Детройт Ред Уингз», «Монреаль Канадиенс», «Оттава Сенаторз» и «Баффало Сэйбрз».
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