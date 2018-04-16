«Питтсбург» разгромил «Филадельфию» в третьем матче и вышел вперед в серии

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«Питтсбург Пингвинз» разгромил «Филадельфию Флайерз» в третьем матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги и вышел вперед. Встреча завершилась со счетом 5:1, сообщает "Советский спорт" В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дерик Брассар Евгений Малкин , забросивший вторую шайбу в плей-офф, Брайан Думулин и Джастин Шульц . Единственным отличившимся у «Филадельфии» стал Трэвис Сэнхайм. Счет в серии до четырех побед стал 2:1 в пользу «пингвинов». Четвертая игра серии пройдет в Филадельфии 19 апреля. НХЛ. Кубок Стэнли. Восточная конференция. 1/4 финала. 2-й матч "Филадельфия Флайерз" (Филадельфия) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1) 0:1 — Кросби (Хернквист) — 10:25 0:2 — Брассар (Летанг, Кессел) — 22:48 (4х5) 0:3 — Малкин (Кросби, Летанг) — 26:48 (4х5) 0:4 — Думулин (Кросби) — 26:53 1:4 — Сэнхайм (Патрик, Ворачек) — 33:42 1:5 — Шульц (Кросби, Малкин) — 47:08 (4х5)